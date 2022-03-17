Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за тепло и уют в каждом доме

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Отрасль, в которой вы трудитесь, выполняет главную задачу по обеспечению бесперебойной работы предприятий и учреждений, своим трудом вы создаете тепло и уют в каждом доме. Результаты вашей деятельности и заботы каждый житель Псковской области ощущает на себе. На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за жизнь всех городов, поселков и деревень области. Работа в сфере ЖКХ и бытового обслуживания требует ежедневной самоотдачи, высокого профессионализма, терпения и умения работать с людьми, в том числе и в сложных ситуациях», - отметил Игорь Иванов.