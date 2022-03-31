ЖКХ

Сергей Грахов назвал основные проблемы в реализации региональной программы капремонта

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 марта назвал основные проблемы в реализации региональной программы капремонта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первостепенной проблемой Сергей Грахов назвал задолженность собственников помещений по оплате взносов на капитальный ремонт.

«Общая сумма задолженности на 1 марта текущего года составляет 610,2 млн рублей от всех собственников, что эквивалентно годовому сбору средств на капремонт», - сказал он. При этом процент собираемости взносов на капитальный ремонт за 2021 год составил 96,4%, это выше показателя 2020 года на 4,5%.

«Основной объем задолженности сформировался в первые три года, с 2015 по 2017-й, когда собираемость была ниже 80%, поскольку люди не верили в эту программу капремонта и не хотели платить», - продолжил председатель комитета.

Он напомнил, что региональный оператор по имеющейся задолженности ведет как досудебную, так и судебную работу. Поданы исковые заявления на 1,5 млн рублей.

Кроме того, рассказал Сергей Грахов, региональный оператор заключил соглашения о реструктуризации задолженности с физическими лицами в 2021 году на сумму 1,3 млн рублей.

Еще одной проблему председатель комитета назвал сроки и качество выполняемых работ. Он сообщил, что в 2021 году регоператор в одностороннем порядке расторг 8 договоров. Также получены штрафные санкции на сумму 4,7 млн рублей.

«Есть и положительные примеры работы с подрядными организациями», - сказал Сергей Грахов. Так, например, подрядная организация ООО «Созидатель» выполнила работы на 65,4 млн рублей При этом серьезных замечаний по качеству и срокам выполнения работ к данным подрядчикам не возникало, добавил он.