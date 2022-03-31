ЖКХ

Регоператор ответил на жалобу главы Себежского района о затянувшемся капремонте

Объявленные в этом году работы по капитальному ремонту в Себежском районе походят к завершению. Об этом сообщил руководитель регионального фонда капремонта Сергей Шарлаев в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя парламентского комитета Виктор Иващенко сказал, что глава Себежского района жалуется на затягивание сроков капремонта. «Что по Себежскому району? И в каком банке находятся размещенные средства?» - спросил он.

Сергей Шарлаев ответил, что в 2021 году в Себежском районе расторгли некоторые контракты. «В прошлом году мы расторгли семь контрактов, в их числе были объекты Себежского района. Сейчас те объекты переторгованы, а работы выполнены. Также подходят к завершению работы, объявленные в этом году. Что касается средств размещения, сейчас в соответствии с действующим законодательством мы должны размещать средства на конкурсной основе, прошло заседание фонда, в ближайшее время мы вынесем решения», - пояснил он.

Сергей Шарлаев также добавил, что будет проведена конкурсная процедура на временное размещение средств, в ближайшее время объявят конкурс на поставку котла.