ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Сложности капремонта жилья в Псковской области и пути решения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире ПЛН-ТВ (102.6 FM) сегодня, 7 апреля. На этот раз ведущий — член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов — предложил поговорить о сложностях капремонта жилья в Псковской области и путях их решения.

Как формируется региональная программа и краткосрочные планы ее реализации? Как обстоят дела с софинансированием капремонта домов-памятников? Как повысить собираемость платежей за капремонт в доме? Энергоэффективный капитальный ремонт скорее жив, чем мертв? Об этом и многом другом ведущий поговорил с генеральным директором Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым.

Напомним, «Коммунальный ликбез» - это программа, в которой ведущий Алексей Кириллов и приглашенные эксперты простыми словами рассказывают о сложных темах ЖКХ-проблематики.