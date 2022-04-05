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ЖКХ

Когда возникает обязанность платить за капремонт в новом доме, рассказали псковичам

07.04.2022 15:57|ПсковКомментариев: 1

Внесение платы за капремонт в новом доме прокомментировал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) генеральный директор Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

«Сейчас у нас следующие сроки по началу взносов на капремонт: дома, построенные и введены в эксплуатацию до 2014 года, – шесть месяцев, по новостройкам также сроки уравняли до 6 месяцев. До внесения изменений в новых домах люди начинали платить взносы лишь спустя 4 года, что объяснялось нахождением дома на гарантии. Считаю, что это было ошибкой, была произведена подмена понятий. Ведь гарантия и срок службы – разные вещи. Например, срок службы кровли начинается сразу, как только дом вводится в эксплуатацию. Объема средств, которые люди должны были накопить с учетом отсрочки, являлся недостаточным», – объяснил Сергей Шарлаев.

Генеральный директор Фонда капремонта, общаясь с управляющими организациями, выяснил, что где-то люди сами принимают решение о повышенном взносе на капремонт, чтобы выполнялись те или иные работы. Поэтому здесь необходим индивидуальный подход, добавил он.

«На сегодняшний день у нас 4817 домов находятся в региональной программе, из них 625 многоквартирных домов находятся на специальном счете, то есть накопленные средства расходуются на капитальный ремонт только данного дома. При этом остаток денежных средств по спецсчетам, по данным комитета по контролю, составляет более 500 миллионов рублей. Поэтому там, где выбран спецсчет, люди самостоятельно принимают решение, какие работы нужно выполнять и нужен ли им кредит или накопленных денежных средств достаточно», – сказал Сергей Шарлаев.

Также генеральный директор фонда прокомментировал тенденцию возвращения со спецсчетов на счет регионального оператора.

«Причина элементарная: люди не могут собрать деньги на выполнение работ по капремонту. Дома, которые находятся на спецсчете, в том же правовом поле, что и мы. Их плановый срок тоже обозначен в региональной программе. Если работы по капремонту не выполняются, то органы местного самоуправления рассматривают решение о возвращении в общий котел. Есть и самостоятельные решения собственников», – сообщил Сергей Шарлаев .

Теги: #ЖКХ #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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