ЖКХ

Из-за разлившейся реки псковские энергетики пересели на вездеход. ВИДЕО

Из-за разлившейся реки Болоковки в Новоржевском районе энергетикам пришлось добираться до нужной опоры на вездеходе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Видео: пресс-служба компании «Россети Северо-Запад»

«В Псковской области река Болоковка, которой даже нет на карте, после ливня затопила все вокруг. Болотистые подходы к линии 10 кВ – теперь непроходимый водоем. Бригада Новоржевского района электрических сетей только на вездеходе "Арго" смогла добраться до нужной опоры», - рассказали в компании.

Энергетики отремонтировали ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией деревни Сторожня, Залог, Домоново, Большое Никулино, Болоково, Бездеж, Березовец.

«В этом году на Северо-Западе ожидаются паводки сверх нормы. Но мы готовы к "высокой" воде», - подчеркнули в компании и пояснили, что для этого энергетики: