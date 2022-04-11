ЖКХ

В четырех домах в Великих Луках обновили системы электроснабжения

В рамках краткосрочного плана на год в городе Великие Луки были выполнены и приняты работы по ремонту систем электроснабжения в четырех многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Так, работы выполнила подрядная организация - ООО «Созидатель». Замена систем электроснабжения прошла в домах по адресам:

1. улица Автомобильная,10,

2. улица Автомобильная, 11,

3. улица Стадионная, 13/22,

4. улица Ставского, 38/10.

Подрядчик заменил электрические щиты вместе с оборудованием, а также поменял электрические кабели. Региональный оператор проводит капитальный ремонт систем электроснабжения с учетом требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ, в соответствии с которым в многоквартирных домах установлены новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях, которые помогут существенно сократить потребление электроэнергии.

Сейчас работы выполнены и приняты в полном объеме.

В ФКР добавили, что в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта в этом году планируется проведение следующих видов работ: