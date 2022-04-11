ЖКХ

«Экопром» предлагает псковичам инструкцию по использованию желтых контейнеров

Многие жители районов Псковской области уже начали замечать на контейнерных площадках желтые контейнеры с наклейкой «Для пластика». Псковский филиал ООО «Экопром» разработал простую инструкцию по их использованию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«Основные виды пластика, что подвержены переработке, мы изобразили на прикрепленной картинке. Давайте начнем сортировку пластика с этого. Сортировка пластика - один из основных этапов реализации раздельного сбора отходов на территории Псковской области. Весь собранный пластик будет вывозиться согласно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами на территории Псковской области», - сказали в «Экопроме».



Также компания планирует поощрить тех, кто только делает первые шаги к сортировке пластика и просит рассказать о том, как они пришли к такого решению. Псковичам предлагают отправить сообщение с хештегом #Разделяй60 и получить фирменную сумку-шоппер от «Экопрома».



«Расскажите о сортировке друзьям и знакомым, делайте репосты и нашу область чище, а филиал ООО "Экопром" вам в этом обязательно поможет!» - призвали жителе региона.