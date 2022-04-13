ЖКХ

В ПТС рассказали о работе в изменившихся экономических условиях

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов провел совещание 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

«О чем же шла речь? Дело в том, что живем мы не в самое спокойное время. Мировую экономику очень сильно штормит, но все последствия этого шторма мы, все без исключения, почувствуем на себе, пусть и не сразу, не сегодня, не завтра, но очень скоро, но абсолютно точно», – говорится в сообщении.

«Псковские тепловые сети» являются одной из самых крупных ресурсоснабжающих организаций, от правильной и качественной работы каждого из сотрудников зависит здоровье и благополучие псковичей, отметили специалисты.

«Руководство предприятия точно знает, что нужно делать, так как уже сталкивалось с подобными трудностями в нулевые. Удалось выстоять тогда, удастся и сейчас. "Псковские тепловые сети" – это одна большая семья, которая должна сплотиться в это непростое время и четко выполнять задачи, которые будут поставлены», – уверены работники предприятия.

Как сообщили в пресс-службе, экономить на предприятии действительно собираются, но не на заработной плате работников. Как и планировалось, летом этого года зарплата будет проиндексирована.

«К расходам электроэнергии, горюче-смазочных материалов, воды и всего прочего нужно подойти со всей ответственностью. В прошлом году наше предприятие провело серьезную оптимизацию, которая позволила серьезно сократить расходы по аренде земли и содержанию имущества. Также в прошлом году проведена серьезная работа по импортозамещению, которая будет продолжена и в этом году. Да, европейские котлы, насосы и частотные преобразователи – это очень хорошо, но нам нужно думать о будущем, о том, что все оборудование требует обслуживания и ремонта, нельзя допустить того, что при выходе из строя какого-то узла или агрегата, его невозможно заменить только потому, что запчастей на него нет», – рассказали в ПТС.

Работы предстоит очень много, продолжили на предприятии. «Уже сейчас мы должны думать о завтрашнем дне. Еще не закончен этот отопительный сезон, а мы уже должны планировать следующий, который наступит, в этом нет никаких сомнений, но вот как мы в него войдем – это очень серьезный вопрос. Надо помнить только одно, мы знаем, что делать и как нужно себя вести. Каждый из наших сотрудников будет уверен в завтрашнем дне, от благополучия каждого из них зависит судьба не только предприятия, но и всего города. Уже в следующем месяце планируются встречи директора со всеми структурными подразделениями предприятия, где каждый сотрудник получит возможность лично задать вопросы директору Игорю Ивановичу и получить ответ из первых уст», – утонили сотрудники.