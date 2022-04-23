ЖКХ

Капремонт крыш и фасадов домов начался в Стругах Красных

В поселке Струги Красные начались работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В рамках рабочей поездки генеральный директор областного Фонда капремонта Сергей Шарлаев проверил ход и качество работ в домах на улицах Крестьянской, 1А и Советской, 15А. На указанных объектах работы выполняет подрядная организация - ООО «Гриал».

Так, в доме на улице Крестьянской с опережением установленного графика ведутся работы по капитальному ремонту крыши. Сейчас подрядчик выполнил замену и усиление стропильной системы, переложил вентиляционные трубы, установил гидро-ветрозащиту, ведутся работы по подшивке карнизного свеса. Также в указанном доме после завершения отопительного периода подрядчик приступит к капремонту системы теплоснабжения.

А на улице Советской запланирован ремонт крыши и фасада. Сейчас подрядная организация начала работу по отбивке штукатурки фасадов. В ходе осмотра выявили разрушения кирпичной кладки основной стены над выгребной ямой, также отсутствовала горизонтальная гидроизоляция между цоколем и основной стеной. Требуется внести изменения в проектно-сметную документацию, для решения этого вопроса будет проведено совещание с представителями проектной организации.

Помимо этого, в Стругокрасненском районе в этом году планируется проведение работ еще в трех домах по адресам:

- улица Мелиораторов, 9 (капитальный ремонт крыши);

- улица Речная, 1А (капитальный ремонт системы водоотведения);

- деревня Сиковицы, улица Северная 16 (капитальный ремонт крыши).