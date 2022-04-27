ЖКХ

«Экопром» вывез первые контейнеры для пластика с Палкино

Сегодня автомобиль филиала ООО «Экопром» для раздельного сбора отходов совершил первый выезд по сбору желтых контейнеров для пластика в области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Экопром»

Первым районом, из которого вывезли желтые контейнеры для пластика, стало городское поселение Палкино, где экипаж предприятия совместно с главой городского поселения Олесей Поповой проехал по всем точкам и выгрузил содержимое новых баков.

«К нашему большому удивлению, абсолютно все контейнеры были заполнены тем для чего, собственно, и были предназначены: пластиковые бутылки, упаковки из под йогуртов, различная пластиковая упаковка. Такого качества сортировка для такого небольшого населенного пункта за столь короткий срок просто поражает. Остается только позавидовать такому отношению людей к сортировке», - подчеркнули в «Экопроме».

Отмечается, что содержимое девяти контейнеров для пластика, загрузили в отдельный автомобиль и содержимое других контейнеров в него не выгружалось. После сбора,весь этот пластик, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Псковской области, отправится в пункт временного накопления вторичных материальных ресурсов.

«Палкино выглядит очень ухоженным, чистым и аккуратным населенным пунктом. Это, конечно же, благодаря личной ответственности граждан к чистоте двора в котором они живут, и поддержки администрации района и городского поселения. Филиал ООО "Экопром" выражает огромную благодарность всем местным жителям за такое ответственное отношение к экологии и сортировке пластика», - добавили в пресс-службе.