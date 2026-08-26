Более 30 населённых пунктов Красногородского округа остаются без электричества

В Красногородском округе погода постепенно начинает налаживаться, что создаёт условия для работы электриков. Они круглосуточно продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов. Об этом пишет глава округа Валентина Понизовская в соцсети «ВКонтакте».

В противоаварийных мероприятиях задействованы пять бригад, спецтехника. Подключены четыре генератора.

Обесточенными остаются более 30 населенных пунктов, не устранены повреждения и в поселке Красногородск. Есть точечные отключения домовладений.