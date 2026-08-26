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Началась газификация великолукского поселка Дорожный

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В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2026-2030 гг. началось строительство внутрипоселкового газопровода в поселке Дорожный Великолукского округа протяженностью 0,41 километра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», новый газопровод создаст возможность газификации 154 домовладений.

Для газификации Великолукского округа в 2018 году был построен межпоселковый газопровод протяженностью около 51,5 километра (город Великие Луки - деревня Борки с отводами на поселок Дорожный - деревня Булынино - деревня Купуй - деревня Поречье - деревня Полибино) и установлено восемь пунктов редуцирования газа для обеспечения надежного газоснабжения.

«Строительство и ввод в эксплуатацию данного газопровода позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к президентской программе социальной газификации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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