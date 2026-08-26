Свыше 500 человек в Порховском округе остаются без электричества

На территории Порховского муниципального округа продолжаются работы по восстановлению режима энергоснабжения. На помощь энергетикам дополнительно прибыли бригады из Карелии и Вологодской области. Об этом пишет глава округа Юрий Семёнов в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Семёнов / «ВКонтакте»

На сегодняшний день остаются отключенными 137 населённых пункта, в которых проживает 537 человек.

«Я понимаю, что без электроэнергии трудно и тяжело, но энергетики прилагают максимум усилий, чтобы кратчайшие сроки устранить все последствия стихии, чтобы в наши дома вернулась цивилизация», - пишет Юрий Семёнов.

Сообщить об отключениях электроэнергии, оборванных проводах, сломанных опорах можно на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220. Для абонентов мобильной связи доступен короткий номер - 220. Служба ЕДДС: 8-81134-2-16-19.