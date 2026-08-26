Свыше 500 человек в Порховском округе остаются без электричества

На территории Порховского муниципального округа продолжаются работы по восстановлению режима энергоснабжения. На помощь энергетикам дополнительно прибыли бригады из Карелии и Вологодской области. Об этом пишет глава округа Юрий Семёнов в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Семёнов / «ВКонтакте»
На сегодняшний день остаются отключенными 137 населённых пункта, в которых проживает 537 человек.
Сообщить об отключениях электроэнергии, оборванных проводах, сломанных опорах можно на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россетей»: 8‑800‑220‑0‑220. Для абонентов мобильной связи доступен короткий номер - 220. Служба ЕДДС: 8-81134-2-16-19.