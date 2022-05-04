ЖКХ

Андрей Алябьев о качестве псковской воды

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 мая. Гостем студии стал главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. Каковы главные проблемы воды в Пскове? Как происходит очистка, можно ли пить псковскую водопроводную воду в 2022 году? Откуда сегодня берется вода, текущая из кранов в наших квартирах? Сильно ли санкции ударили по работе Горводоканала и каков процент импортной составляющей в псковском водохозяйстве? Ответы на эти и другие вопросы искал ведущий Константин Калиниченко.

- Андрей Анатольевич, давайте оценим качество воды в Пскове. Что можете сказать о ней? Люди в социальных сетях часто негативно отзываются о ее качестве.

- Такие обращения граждан поступают, но нельзя сказать, что они носят постоянный характер. Всплеск жалоб периодически бывает на качество, запах, цвет и так далее. Все обращения наших абонентов мы отрабатываем, выезжаем на место и оперативно отбираем пробы. Но надо понимать, что мы отбираем воду не из кранов потребителей. Есть наши сети, а есть внутридомовые.

- Это очень важный момент.

- Да. И состояние внутридомовых сетей зачастую желает оставлять лучшего. Особенно, если речь идет о старом жилом фонде 60-80-х годов.

Бывали случаи, когда совместно с контролирующими органами отбирали параллельные пробы: и с наружных сетей, за которые мы несем ответственность, и с внутридомовых. Оказывается, что вода во внешних сетях соответствует требованиям СанПиН, а во внутридомовых сетях — нет.

Мы знаем наши проблемные участки, где сети продолжены давно. И стараемся, не дожидаясь жалоб абонентов, превентивно их промывать, обеспечивать таким образом поставку качественной воды, соответствующей требованиям СанПиН, до внутридомовых сетей.

- Если говорить о районах Пскова, где вода вызывает наибольшие опасения?

- Я бы выделил микрорайон Кресты. Мы очень часто выполняем там промывку сетей. Стараемся ее проводить в ночное время, чтобы жильцы не ощутили падение давления в сетях. У нас есть дежурная бригада, которая, если нет аварийных случаев, выезжает, открывает гидранты и промывает сети. Потом проводим контрольные анализы, видим, что вода соответствует нормам.

Также можно сказать о микрорайоне Любятово — застройка старая. Эти два района являются тупиковыми — там нет кольцевого водоснабжения или водопроводные кольца очень слабые, нет интенсивной циркуляции.

- С точки зрения обывателя, эти микрорайоны, к сожалению, тупиковые и для развития города.

- Конечно. Сама география развития города нам не позволяет замкнуть там большое кольцо с другими районами, чтобы обеспечить циркуляцию воды.

У нас массовая застройка на Завеличье и Запсковье. А эти микрорайоны, Любятово и Кресты, к сожалению, остаются неохваченными массовой застройкой.

- Если говорить о качестве воды применительно к сезону. Сегодня 4 мая. Паводок идет на спад. Какова вода в реках Великой, Пскове? Ощущается традиционное весеннее ухудшение? Или же показатели сохраняются средними?

- Поверхностный водозабор очень подвержен сезонным колебаниям качества воды. Весной после схода льда начинается половодье, массовое поступление в реку дренажных вод с полей. Качество воды ухудшается. В частности, повышается ее кислотность. В связи с этим реагенты, которые используются для очистки воды, начинают хуже работать. Им нужна более щелочная среда. И есть СанПиН, который регламентирует нижнюю границу pH (от 6 до 9). И если в период половодья pH падает, мы вводим дополнительные реагенты в систему водоподготовки, подщелачиваем воду содой. Таким образом обеспечивается нормальная работа основных реагентов по очистке воды. Кроме того, обеспечиваются требования СанПиН.

- Не становится от этого вода опасной для употребления?

- Нет, вода опасной не становится. Возможно, ее привкус может меняться. Еле заметно. Кто-то может чувствовать эти изменения.

- Если говорить о главной проблеме псковской воды... Это по-прежнему жесткость и что-то еще?

- В каждом водозаборе, у каждой воды есть свои особенности. Что касается поверхностного водозабора, это относительно низкая жесткость — порядка 3 градусов. Зато есть те показатели, которые способствуют невысокому качеству воды в этом водоисточнике. Это и цветность, и окисляемость. Она обусловлена наличием органики, которая поступает из реки. А в реку она поступает из болот, которые формируют бассейн самой реки.

- И, соответственно, состав там достаточно сложный...

- Это продукты разложения древесины, которые обуславливают наличие и торфяного запаха у воды, и красноватого цвета. Это видимые показатели. А есть еще окисляемость, микробиологические показатели.

Очистка такой загрязненной воды требует значительного количества реагентов, усилий, постоянного контроля.

А качество воды в подземном водозаборе стабильно, не подвержено сезонным изменениям. Там практически отсутствует и привкус, и запах, совершенно отсутствует микробиология. За все время эксплуатации этой воды, а это более 6 лет, никогда не было «проскоков» по микробиологии.

Понятно, что вода из скважины отличается жесткостью. Все знают, что Псков стоит на мощном известняковом буте толщиной порядка 10 метров. Вода, проходя через него, насыщается солями кальция, гидрокарбонатами, которые обуславливают жесткость подземной воды. В любом случае она находится в тех пределах, которые устанавливает СанПиН. При нормативе до 7 градусов, жесткость нашей подземной воды составляет примерно 5,5. Мы укладываемся с определенным запасом.

Здоровью граждан ни подземная, ни поверхностная вода не наносит никакого ущерба.

- Только трубам при нагреве вода из подземного водозабора. Известная история, которая сейчас уже не столь активно обсуждается. Предприятие поставляет холодную воду. То, что происходит при нагреве, это ответственность других организаций или особенность внутридомовых сетей. Горводоканал принимает участие в решение этой проблемы? Есть ли варианты решения этой ситуации?

- Мы поставляем организациям, которые ответственны за обеспечение горячего водоснабжения, воду, полностью соответствующую требования СанПиН. Они постоянно контролируют поступающую к ним воду. И от них никогда не было протокола, анализов, где было бы написано, что вода не соответствует каким-то показателям.

При нагреве действительно образуются карбонаты кальция, которые осаждаются на теплообменных элементах и в системах горячего водоснабжения. Законодательство предусматривает мероприятия, которые должна исполнять организация, ответственная за горячее водоснабжение, по водоподготовке.

- Умягчение...

- Да, умягчение. Есть несколько вариантов. Это и физические методы воздействия магнитным полем или ультразвуком, это и добавление специальных реагентов, которые имеют гигиенический сертификат для использования в системах питьевого водоснабжения. Вариантов много.

Руководство области приняло решение разработать мероприятия по умягчению воды. Было решено это сделать не локально, а на общегородском масштабе - проработать вопрос умягчения всей воды, подаваемой в город из подземного водозабора с учетом перспективы. Сейчас мощность подземного водозабора составляет порядка 12 тысяч кубометров. Но ведем строительство второго пускового комплекса. Планируется его завершить в августе, к концу лета. И будем подавать с подземного водозабора порядка 42 тысяч кубометров воды в сутки.

Администрация области изыскала средства, частично собственные, частично федеральные, для проработки вопроса по умягчению такого большого объема воды. Подрядчик разработал проектную документацию по строительству станции умягчения. Конечно, удовольствие недешевое. По подсчетам подрядчика, стоимость строительства в ценах первого квартала 2022 года составляет 565 млн рублей.

- Не исключено, что цены первого квартала уже не очень актуальны.

- Возможно. Потому что ситуация меняется.

Сам проект разрабатывался в декабре-январе. В него заложено хорошее, качественное импортное оборудование. Это и европейское насосное оборудование, и японские обратноосмотические мембраны, которые обеспечивают извлечение из воды солей жесткости. Что будет на этапе строительства, предсказать сложно, учитывая санкционную обстановку.

- Будем наблюдать за ситуацией. А как и чем очищают псковскую воду? Хлоркой?

- Хлор, или гипохлорит натрия, используется для дезинфекции воды. Основная очистка поверхностной воды, в которой содержится органика, проводится сернокислым алюминием. Плюс добавляем флокулянт для усиления эффекта осветления. Термины специфические, но, подчеркну, все наши реагенты имеют соответствующие сертификаты. Технология, которую мы используем, согласована с органами потребительского надзора.

- Ничего опасного вы туда не добавите?

- Нет. Мы используем только проверенные химические реагенты и проверенных поставщиков. И постоянно контролируем качество.

При коагулировании осаждается органика, у воды улучшаются органолептические показатели (вкус, цвет, запах) и химические параметры. Микробиология в реке оставляет желать лучшего, поэтому для дезинфекции воды используем хлор.

На подземном водозаборе технология водоподготовки кардинально отличается. Наша подземная вода практически полностью соответствует всем требования законодательства, за исключением повышенного содержания железа. Железо окисляем просто воздухом. В исходную воду добавляем атмосферный воздух. Он сжимается компрессорами, подается в воду, происходит аэрация, и вода насыщается кислородом. И в процессе аэрации двухвалентное железо окисляется до гидроксильной формы — гидроксида железа, а это малорастворимое в воде соединение, появляются красноватые хлопья. Затем они отфильтровываются.

- Это не ржавчина, как многие считают?

- Нет, ржавчина может образовываться в процессе окисления железа, из которого состоит большинство псковских сетей: и внутридомовых, и наших.

- Кстати, жильцы некоторых районов жалуются, что вода сильно пахнет хлоркой. Есть технологии, чтобы избежать использования хлора?

- Содержание хлора в питьевой воде регламентируется законодательством. СанПиН, который предъявляет требования к качеству питьевой воды, обязывает нас поддерживать определенную концентрацию хлора. Он должен быть в пределах 0,3-0,5 мг/л.

А подземная вода стерильная: в исходной воде нет ни бактерий, ни паразитных загрязнений.

- И в нее вы должны чуть-чуть добавлять хлор, хоть в этом и нет никакой необходимости?

- Необходимости нет, но мы обязаны исполнять требования СанПиН. Таким образом мы даже не воду обеззараживаем, а обеспечиваем то, чтобы она дошла до потребителей без ухудшения, без микробиологических загрязнений.

- Интересная ситуация. На Горводоканале выполняются лабораторные анализы воды? Насколько ситуация находится под вашим контролем? Понимаете, какая у вас вода, какая пошла в водопровод?

- Естественно, мы постоянно контролируем качество воды и в источниках питьевого водоснабжения (река, скважины), и в ежедневном режиме контролируем качество воды, которую подаем в разводящую сеть. Кроме того, контролируем качество воды в самой разводящей сети.

У нас есть программа производственного контроля, в соответствии с которой в ежедневном режиме отбираем воду примерно на 10 контрольных точках в городе. Привозим, смотрим и на химический состав, и на микробиологические показатели. Контроль воды ведется постоянно.

Отмечу, что наша лаборатория имеет государственную аккредитацию. Аттестационная комиссия приезжает раз в год, проверяет оборудование, документацию, качество работы лаборантов и инженеров химического анализа.

Также на добровольной основе мы ежегодно участвуем в межлабораторных сравнительных анализах, которые проводятся под эгидой Росаккредитации. В 2019 году наша лаборатория вместе с лабораторией Курчатовского института и лабораторией из Ижевска вошла в тройку лучших.

- Прекрасно. И главный для многих вопрос: можно ли все-таки из-под крана пить псковскую воду в 2022 году без кипячения?

- Я уверен, что можно.

- Безопасно?

- Да.

- Вернемся к воде из подземного водозабора. Насколько глубока скважина?

- Под Псковом есть несколько подземных водоносных горизонтов. Разведано четыре. Есть пробурить глубже, то, наверное, есть и еще. Они водообильные.

Для водоснабжения города был выбран наиболее мощный водоносный горизонт — третий от поверхности земли. Он залегает на глубине в среднем от 100-150 метров. Скважины, которые пробурены для водоснабжения города, имеют глубину 150 метров.

Этот водоносный горизонт отличается высокой защищенностью. Его практически невозможно загрязнить. Потому что выше располагаются еще два водоносных горизонта, и у них нет прямой связи с нашим целевым горизонтом.

У нас разведаны запасы в объеме 78 тысяч кубометров. В перспективе, после ввода в эксплуатацию второй очереди водозабора, надо будет прорабатывать вопрос об увеличении его мощности.

- Чтобы город полностью перешел на обеспечение водой из подземного водозабора?

- Отказываться от поверхностного водозабора мы не намерены, поскольку наш город обязан иметь два источника водоснабжения. Это регулируется законодательством. Но надо понимать, что поверхностная вода не защищена от различных угроз антропогенного, техногенного и природного характера.

- Насколько актуально проблема «серых» ассенизаторов, которые потом непонятно куда выкачивают собранное?

- Проблема, действительно, актуальная. Есть предприниматели, которые оказывают услуги по откачке выгребных ям населению. У нас с ними заключены договора, обозначены точки для приема таких сточных вод. Но, к сожалению, есть недобросовестные предприниматели, которые считают, что везти далеко, поэтому находят близлежащий колодец и всё сливают туда. Естественно, стоит запах.

Такие сбросы содержат не только высокие концентрации загрязняющих веществ, но и гигиенические средства, тряпки, которые могут забить канализационные трубы.

Мы боремся с этим. Фиксировали случаи и штрафовали.

- Псковский Горводоканал всегда был флагманом в приграничном сотрудничестве, участником инвестиционных программ. Но сейчас все оказались в новой реальности. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли проблемы? Приходится ли останавливать совместные проекты?

- Мы уже порядка 15 лет участвуем в программах приграничного сотрудничества. За это время нам многое удалось сделать. И если раньше участвовали только в программах, которые касались повышения качества очистки сточных вод, то в последнем периоде программы «Россия — Латвия» ведем строительство второй очереди подземного водозабора.

Сегодня, к сожалению, реализация проектов приостановлена. Приостановлено действие финансового соглашения между Еврокомиссией и Российской Федерацией. Для российских партнеров остановилось финансирование по программам.

Но большинство программ уже близится к завершению. Основное оборудование, к счастью, уже закуплено, смонтировано и запущено в эксплуатацию. Но есть проекты, на которые необходимо изыскивать альтернативные источники финансирования, чтобы довести их до логического завершения. В частности, это строительство подземного водозабора. Был заключен договор на прокладку второй нитки по подаче уже очищенной воды в город. Финансирование проекта приостановилось. И нам на помощь пришла администрация Псковской области. Совместно с ней прорабатываем вопрос по поиску альтернативных источников финансирования. В любом случае водозабор надо достраивать до конца: или за грантовые средства, или за федеральные, или за областные. Надо завершать этот проект, потому что он нужен городу.

- Насколько велика и значима была импортная составляющая в деятельности предприятия?

- Мы старались приобретать импортное оборудование — оно более энергоэффективное, надежное, требует минимальных затрат на технические обслуживание. Трубы — российские.

- Инвестиционные программы Горводоканала были рассчитаны до 2024 года. Какова их судьба?

- Они в настоящее время реализуются. Некоторые мероприятия уже выполнены. Это касается и софинансирования наших проектов по программам приграничного сотрудничества. Сейчас реализуется проект по переводу поверхностного водозабора на использование связанного хлора — гипохлорита натрия. Это хлорсодержащая жидкость, которая не несет никакой опасности для людей. В перспективе мероприятия по развитию систем водоснабжения и канализации.

В связи с тем, что готовимся к реализации проектов по линии Фонда национального благосостояния, инвестиционную программу предприятия, наверное, будем продлевать до 2037 года.

- Планируются ли в этом году масштабные работы по перекладке труб, которые отражаются на повседневной жизни города?

- Мы каждый год ведем работу по замене наиболее изношенных сетей. Это касается и водопровода, и канализации. Канализационные сети перекладываем в рамках нашей экологической программы, которая финансируется за счет средств, получаемых от организаций за превышение норматива состава сточных вод. Это значительные средства.

В том году реализовали несколько таких проектов. Это сети по улице Волкова, набережной реки Великой и так далее. Также мы реконструируем в рамках этой программы канализационно-насосные станции. В этом году ведется перекладка канализационного коллектора на улице Леона Поземского. Кроме того, начали работы по перекладке самотечного коллектора на Крестовском шоссе.