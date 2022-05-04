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Опрос ПЛН-ТВ: Когда нужно отключать отопление в жилых домах?

ЖКХ

Опрос ПЛН-ТВ: Когда нужно отключать отопление в жилых домах?

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Тема сегодняшнего опроса посвящена окончанию отопительного сезона. Псковская Лента Новостей вышла на улицы города, чтобы узнать у горожан, пора ли отключать тепло в домах и комфортно ли они себя чувствуют.