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Инвентаризацию газораспределительных сетей провели в Псковской области

В Псковской области провели инвентаризацию газораспределительных сетей. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Установлено, что имеется 4 тысячи нулевых врезок - точка находится на границе участка потребителя. В таком случае газ могут дать в течение 1 дня, заверил Олег Басников.

После инвентаризации появилась техническая возможность подключения порядка 15 тысяч домовладений. «Важная задача - построить внутрипоселковые газораспределительные сети», - сказал он. По его словам, до земельных участков довели 48% газопроводов, а в ближайшем будущем доведут 52%, в среднем по стране - 49%. «Мы двигаемся достаточно ровно», - подчеркнул он.

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Олег Басников обратил внимание на то, что все бригады укомплектованы строительной техникой. Строительно-монтажные работы скоро закончат в Порховском районе, Бежаницах, Дно.