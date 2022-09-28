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Депутаты начнут присылать запросы на электронную почту руководителю «Газпром межрегионгаз Псков»

Депутаты областного Собрания начнут присылать запросы на электронную почту руководителю «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Может, обращения граждан эффективнее пересылать напрямую в Газпром, а не в администрации районов?» - спросил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Хорошее и правильное предложение, - согласился генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. - Житель хочет получить конкретный ответ, мы будем отвечать оперативно и реагировать».

В итоге была достигнута договоренность направлять запросы на его электронную почту.