ЖКХ

Подготовку энергообъектов к отопительному сезону обсудили в Псковской области

Заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона состоялось под председательством вице-губернатора Псковской области Василия Осипова сегодня, 30 сентября.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках заседания рассматривался вопрос о подготовке субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Были заслушаны доклады представителей Псковского филиала ПАО«Россети Северо-Запад», ПАО «ОГК-2 Псковская ГРЭС», «Новгородско-Псковского» РЭС филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

По итогам заседания субъектам электроэнергетики дано поручение о завершении выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период с учетом исполнения указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Также руководителям субъектов электроэнергетики поручено организовать эффективное взаимодействие с главным управлением МЧС России по Псковской области по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения, ЖКХ в условиях низких температур. Обращено внимание на необходимость усиления контроля за устойчивым электроснабжением потребителей.

Был рассмотрен вопрос повышения платежной дисциплины и ликвидации задолженностей за поставленные энергоресурсы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено снижение задолженности перед АО «Псковэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2022 года со стороны теплоснабжающих организаций. Вместе с тем обращено внимание на неудовлетворительную работу по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Гдовском, Плюсском, Пустошкинском и Новоржевском районах.

Напомним, что правительством Псковской области оказываются меры финансовой поддержки органам местного самоуправления. Так, при подготовке к отопительному сезону 2022–2023 годов из областного бюджета муниципальным образованиям были выделены средства в размере 72,6 млн рублей, 53 предприятиям жилищно-коммунального хозяйства были выделены субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги в размере 518,3 млн рублей.