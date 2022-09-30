Псковичам советуют пользоваться крышками при готовке в целях экономии

Советы о том, как сэкономить на ЖКХ, жителям города Пскова дала управляющая компания ООО «Новый квартал». Рекомендации размещены в Telegram-канале организации.
В частности, горожанам рекомендуют экономить ресурсы. Эксперты считают, что для этого нужно:
Кроме того, управляющая компания советует по возможности отказаться от лишних услуг.
По словам экспертов, проще всего будет отключить радиоточку, стационарный телефон, телеантенну, домофон. «С отказом от лифта и мусоропровода немного сложнее, поскольку они относятся к общедомовому имуществу. Придется организовать собрание жильцов и добиться от них решения в вашу пользу», - пояснили в «управляйке».