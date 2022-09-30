ЖКХ

Псковичам советуют пользоваться крышками при готовке в целях экономии

Советы о том, как сэкономить на ЖКХ, жителям города Пскова дала управляющая компания ООО «Новый квартал». Рекомендации размещены в Telegram-канале организации.

В частности, горожанам рекомендуют экономить ресурсы. Эксперты считают, что для этого нужно:

установить счетчики на газ, электричество и воду;

выбирать энергоэффективную бытовую технику;

всегда выключать из розеток неиспользуемые электроприборы;

заменить все обычные лампочки на энергосберегающие;

при наличии посудомоечной машины больше пользоваться ею;

в целях экономии газа накрывать кастрюли крышками, что ускорит процесс готовки.

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Кроме того, управляющая компания советует по возможности отказаться от лишних услуг.

«Единственные услуги, от которых нельзя отказаться, – это отопление, водопровод, канализация, содержание и ремонт дома. Остальные услуги можно пересмотреть, но нужно учесть, что порядок отказа и сложности, связанные с ним, зависят от обслуживающей управляющей компании», - подчеркнули в ООО «Новый квартал».

По словам экспертов, проще всего будет отключить радиоточку, стационарный телефон, телеантенну, домофон. «С отказом от лифта и мусоропровода немного сложнее, поскольку они относятся к общедомовому имуществу. Придется организовать собрание жильцов и добиться от них решения в вашу пользу», - пояснили в «управляйке».