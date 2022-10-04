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Более восьми тысяч звонков обработал колл-центр псковского «Горводоканала» за месяц

Более 8 тысяч звонков обработал колл-центр муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» за месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Изображение здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

В сентябре специалисты колл-центра «Горводоканала» приняли 8 216 звонков. Общий охват составил 96,5%. Неотвеченными остались некоторые вызовы, когда звонившие абоненты сами повесили трубку до ответа оператора, отметили специалисты.

«За месяц операторы проговорили более 200 часов, что равно 8,5 суток непрерывного общения с абонентами», – подсчитали на предприятии.

Наибольшее количество звонков, поступивших за месяц в колл-центр «Горводоканала», касались сообщения показаний по приборам учета и внесении информации о поверке. Кроме того, частыми являлись вопросы по работе личного кабинета на сайте, заключению договоров, техническому присоединению к сетям, утечках (изливах) на канализации, долгам физлиц (заключение соглашений о погашении задолженности, вопросы взыскания по судебным приказам), лабораторным исследованиям и качеству воды.

Средняя продолжительность одного разговора составила около 1,5 минуты, а ожидание ответа не превышало 10 секунд от момента поступления вызова.

В один из дней прошедшего месяца специалисты колл-центра приняли 851 вызов. Этот день стал самым пиковым в работе и был связан с массовой передачей показаний приборов учета.

«Такие данные мы получили после обработки и анализа статистических сведений за месяц функционирования колл-центра», – пояснили сотрудники.

Напомним, открытие колл-центра состоялось по решению директора предприятия Константина Болотина в сентябре текущего года.

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Предприятие в данный момент обслуживает более ста тысяч абонентов, и до открытия колл-центра в пиковые дни специалисты водоканала могли обработать только 54% поступающих звонков.

Колл-центр создан для обработки входящих звонков по любым вопросам о деятельности предприятия, интересующим абонентов водоканала.

Работа в колл-центре «Горводоканала» Пскова состоит из:

более 2000 обращений за неделю,

помощи по передаче показаний,

проверки состояния лицевых счетов,

тонкостей работы в личном кабинете,

информации об отключениях воды и утечках на сетях.