ЖКХ

Типичные трудности догазификации обсудили на примере Локни представители «Газпрома» и органов власти

Примеры типичных проблем догазификации обсудили в областном Собрании депутатов на примере Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Инициатором встречи выступила глава муниципалитета Нина Степанова. По приглашению спикера регионального парламента Александра Котова в совещании приняли участие директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов и председатель комитета по тарифам областного правительства Елена Пилипенко.

«Давайте на примере Локнянского района посмотрим на все наши сегодняшние трудности, которые возникают при выполнении работ по догазификации. Сразу хотел бы обратить внимание на проблемы взаимодействия с главами муниципальных образований. Пока его нет, хотя оно всем очень бы помогло», - обозначил тему встречи Александр Котов и предложил Нине Степановой представить «взгляд с места».

По словам главы Локнянского района, обсуждение перспектив догазификации «начиналось красиво, казалось, что будет взаимопонимание». «Но потом пошла вся эта катавасия, и люди те печки, что выкинули, снова сложили», - рассказала глава района.

В Локне 820 домовладений, которые могут быть газифицированы в рамках предложенной программы. 535 заявок уже поданы, по факту есть 370 подписанных договоров.

«Чехарда началась с графиков работ – сначала поставили июль, потом сентябрь, дальше ноябрь-декабрь. Сельские люди терпеливые, но зачем нужны были все эти сказки? По факту подключили только одно домовладение, где жители ещё год назад всё оплатили. Деньги, правда, вернули», - оценила промежуточный итог догазификации Нина Степанова.

Чтобы ускорить процесс приёма заявок, в администрации района выделили специальную ставку. «С нищего бюджета мы приняли в помощь отдельного человека для внесения заявок в систему. «Мы дважды вдоль и поперёк обошли всю Локню. У нас есть список и понимание по каждому дому, - рассказала о проделанной работе глава. – 174 заявки были отклонены, но по 94 из них мы продолжаем работу».

Особые замечания Нина Степанова высказала по очерёдности подключения домов и по проектированию. С местными жителями, которые каждую тропинку в посёлке знают, никто не советуется, там, где возможно существенное потребление газа, в проекте закладывают трубы небольшой пропускной способности, в список «нулевой врезки» попадают дома на расстоянии десяти, а не трёх максимальных метров, и улицы, где труба не проложена вовсе.

«Всё хорошо, но нет главного – нет догазификации. Официально заявляю: в срок работа сделана в Локне не будет. Нет понимания. Мне не докричаться. Если что и делается – задом наперёд», - резюмировала Нина Степанова.

Отвечая на эмоциональный выпад, Олег Басников ещё раз обратил внимание: домовладения с «нулевой врезкой» - те, что расположены в трёх метрах от газопровода – можно подключить за день-два. Таких в Локне 73, из низ 59 подали заявки. Но у жителей нет проектов внутренних работ, нет необходимого комплекта оборудования. «Не подготовлено ни одно домовладение, - парировал руководитель «Газпром межрегионгаз Псков». – Мы за каждого потребителя боремся, разрешаем дооформить заявки и снова подать».

«Мы не в дебрях живём, плиты у людей есть – всё есть. Они сделали всё, что могли, а дальше не понимают и ждут. Нет взаимодействия», - отреагировала Нина Степанова.

Александр Котов предложил от теории перейти к конкретным срокам. «В Локне заключено 370 договоров. Назовите сроки окончания проектных работ и всех последующих этапов, чтобы и у руководства района, и у жителей было чёткое понимание, когда и что нужно делать», - обратился к представителям «Газпрома» председатель областного Собрания.

По словам Игоря Мелузова, первые проекты в Локне будут готовы к 1 ноября, после этого подрядчики приступят к работам. Отдельную тревогу вызывает догазификация района за железной дорогой – чтобы выполнить прокол под путями, потребуется разрешение РЖД.

«Любые проблемы надо доносить», - откликнулась председатель комитета по тарифам Елена Пилипенко. Областное правительство, по словам руководителя профильного исполнительного органа, готово оперативно оказывать необходимое содействие: «Но нам нужна фактура. Мы можем организовать совещание с РЖД в режиме ВКС уже на следующий день».

«Если вы подробную информацию представите главам и они смогут контролировать поэтапное выполнение намеченного плана, мы будем видеть совершенно другую картину», - вновь обратил внимание на важность сотрудничества Александр Котов – главы районов могут получать обратную связь и проводить разъяснительную работу.

«Главы вам здорово помогут при выполнении внутренних работ при пуске газа в дома. Ведь в этом же ваша конечная цель? Помогут, чтобы вместо 35 договоров в Локне у вас были все 820 возможных. Подрядчики должны работать с главами, когда необходимо асфальтирование улиц, переходов, выполнение проколов. Муниципалитет в этом случае будет заранее планировать работу по благоустройству. Организационно поменяйте подход. И люди скажут вам спасибо», - обозначил преимущества согласованной работы Александр Котов.

Спикер подчеркнул важность информационного сопровождения каждого этапа догазификации в каждом муниципалитете и разъяснительной работы по «нулевой врезке». Все эти технические вопросы, по мнению Александра Котова, могут быть решены не на парламентском часе, а в обычном рабочем порядке.

Представители «Газпрома» согласились с озвученным алгоритмом, сроки работ по каждому муниципалитету могут быть представлены к заседанию регионального штаба по газификации.