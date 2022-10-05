Типичные трудности догазификации обсудили на примере Локни представители «Газпрома» и органов власти

Примеры типичных проблем догазификации обсудили в областном Собрании депутатов на примере Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Инициатором встречи выступила глава муниципалитета Нина Степанова. По приглашению спикера регионального парламента Александра Котова в совещании приняли участие директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов и председатель комитета по тарифам областного правительства Елена Пилипенко.
По словам главы Локнянского района, обсуждение перспектив догазификации «начиналось красиво, казалось, что будет взаимопонимание». «Но потом пошла вся эта катавасия, и люди те печки, что выкинули, снова сложили», - рассказала глава района.
В Локне 820 домовладений, которые могут быть газифицированы в рамках предложенной программы. 535 заявок уже поданы, по факту есть 370 подписанных договоров.
Чтобы ускорить процесс приёма заявок, в администрации района выделили специальную ставку. «С нищего бюджета мы приняли в помощь отдельного человека для внесения заявок в систему. «Мы дважды вдоль и поперёк обошли всю Локню. У нас есть список и понимание по каждому дому, - рассказала о проделанной работе глава. – 174 заявки были отклонены, но по 94 из них мы продолжаем работу».
Особые замечания Нина Степанова высказала по очерёдности подключения домов и по проектированию. С местными жителями, которые каждую тропинку в посёлке знают, никто не советуется, там, где возможно существенное потребление газа, в проекте закладывают трубы небольшой пропускной способности, в список «нулевой врезки» попадают дома на расстоянии десяти, а не трёх максимальных метров, и улицы, где труба не проложена вовсе.
«Всё хорошо, но нет главного – нет догазификации. Официально заявляю: в срок работа сделана в Локне не будет. Нет понимания. Мне не докричаться. Если что и делается – задом наперёд», - резюмировала Нина Степанова.
Отвечая на эмоциональный выпад, Олег Басников ещё раз обратил внимание: домовладения с «нулевой врезкой» - те, что расположены в трёх метрах от газопровода – можно подключить за день-два. Таких в Локне 73, из низ 59 подали заявки. Но у жителей нет проектов внутренних работ, нет необходимого комплекта оборудования. «Не подготовлено ни одно домовладение, - парировал руководитель «Газпром межрегионгаз Псков». – Мы за каждого потребителя боремся, разрешаем дооформить заявки и снова подать».
«Мы не в дебрях живём, плиты у людей есть – всё есть. Они сделали всё, что могли, а дальше не понимают и ждут. Нет взаимодействия», - отреагировала Нина Степанова.
Александр Котов предложил от теории перейти к конкретным срокам. «В Локне заключено 370 договоров. Назовите сроки окончания проектных работ и всех последующих этапов, чтобы и у руководства района, и у жителей было чёткое понимание, когда и что нужно делать», - обратился к представителям «Газпрома» председатель областного Собрания.
По словам Игоря Мелузова, первые проекты в Локне будут готовы к 1 ноября, после этого подрядчики приступят к работам. Отдельную тревогу вызывает догазификация района за железной дорогой – чтобы выполнить прокол под путями, потребуется разрешение РЖД.
«Любые проблемы надо доносить», - откликнулась председатель комитета по тарифам Елена Пилипенко. Областное правительство, по словам руководителя профильного исполнительного органа, готово оперативно оказывать необходимое содействие: «Но нам нужна фактура. Мы можем организовать совещание с РЖД в режиме ВКС уже на следующий день».
«Если вы подробную информацию представите главам и они смогут контролировать поэтапное выполнение намеченного плана, мы будем видеть совершенно другую картину», - вновь обратил внимание на важность сотрудничества Александр Котов – главы районов могут получать обратную связь и проводить разъяснительную работу.
Спикер подчеркнул важность информационного сопровождения каждого этапа догазификации в каждом муниципалитете и разъяснительной работы по «нулевой врезке». Все эти технические вопросы, по мнению Александра Котова, могут быть решены не на парламентском часе, а в обычном рабочем порядке.
Представители «Газпрома» согласились с озвученным алгоритмом, сроки работ по каждому муниципалитету могут быть представлены к заседанию регионального штаба по газификации.