ЖКХ

Псковский «Экопром» проверил готовность мусоровозов к осенне-зимнему периоду

На технической базе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») прошел смотр техники по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Каждый такой смотр проходит под руководством директора филиала Александра Киселёва. Он проверил готовность почти 60 единиц техники, располагающихся в Пскове, укомплектованность инвентарем, вместе с механиками – техническую исправность транспортных средств, провел беседу с каждым экипажем.

Смотр показал, что филиал ООО «Экопром» готов к обеспечению нормального функционирования и своевременному вывозу ТКО в осенне-зимний период.