ЖКХ

Несанкционированную свалку обнаружили рядом с печорским озером

Несанкционированные свалки в Печорском и Гдовском районах обследовали специалисты Росприроднадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

В ведомство обратились граждане, которые сообщили о нарушениях законодательства в области обращения с отходами на территории Печорского района вблизи озера Утицкое, а также на территории Гдовского района вблизи деревни Гривы.

Государственные инспекторы провели выездные обследования, в ходе которых информация подтвердилась.

В Печорском районе зафиксировано размещение отходов на общей площади порядка 0,7 га, а в Гдовском – 0,3 га.

На земельных участках складированы преимущественно бытовые и строительные отходы. По предварительным данным, свалки находятся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу проверят пробы отходов для установления класса опасности. Почвы будут исследовать на 21 химический показатель, среди которых - марганец, цинк, свинец, кадмий, мышьяк, никель, нефтепродукты.

По результатам обследования и оценки влияния несанкционированных свалок отходов на компоненты окружающей среды управление примет процессуальное решение.

Напомним, в середине сентября государственные инспекторы провели выездное обследование несанкционированной свалки общей площадью приблизительно 1,3 га вблизи деревни Серебрянник Псковского района. Там они также произвели отборы проб почв и отходов.