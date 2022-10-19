ЖКХ

Евроконтейнеры для сбора ТКО устанавливают в псковских деревнях

Филиал ООО «Экопром» приступил к замене контейнеров для сбора ТКО в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром»

«Псковский регоператор приступил к замене металлических контейнеров на территории Псковского района. Теперь вместо них будут установлены пластиковые евроконтейнеры, которые не подвергаются коррозии и прослужат очень долгое время во благо жителей», - рассказали в филиале ООО «Экопром».

За два дня замену контейнеров произвели в деревнях Амосово, Конечек, Богданово и Ершово. По итогам двух дней выставили 9 контейнеров. Старые контейнеры в кратчайшие сроки вывезут и заберут ломовозом псковского «Экопрома».

В ближайшее время замена контейнеров пройдет в деревнях Малая Остенка, Большая Дуга, Толбица, Жидилов Бор, Верхолино, Долгорепицы, Купровщина, Лухново, Великое поле, Замельничье, Замостечье, Тупицы, Конюшкино.