ЖКХ

«Многоэтажка чуть не взлетела в воздух»: в доме на Запсковье произошла крупная утечка газа

Крупная утечка газа произошла в пятом подъезде жилого многоквартирного дома №50 на улице Труда в Пскове. Об этом сообщила местная жительница, которая разместила своё обращение на сайте губернатора Псковской области.

Фото здесь и далее: Ольга Анохина

«Многоэтажка на Запсковье чуть не взлетела в воздух. <...> Вчера пятом подъезде жилого многоквартирного дома №50 на улице Труда произошла крупная утечка газа, и только бдительность нескольких жильцов позволила избежать его взрыва», - отметила местная жительница.

Она рассказала, что одну из квартир дома, расположенную на шестом этаже, уже несколько лет снимают выходцы из Средней Азии. По её словам, они не занимаются ремонтом своего жилища, а между тем газовая плита на кухне пропускает газ.

«Начиная с часа ночи, в подъезде гудели водопроводные трубы, что и заставило нескольких жильцов ввиду невозможности сна отправиться на поиски неисправности. В результате они установили, что источником гула является квартира, расположенная на 6 этаже. Квартира эта застройщиком не продана и постоянно сдаётся в аренду. Уже несколько лет в ней проживают выходцы из Средней Азии. Точнее, не совсем проживают. Они там ночуют, так как весь день работают на близлежащих стройках и в ремонте арендуемого жилья не заинтересованы, поэтому и краны в квартире гудят, и ламинат на полу из коричневого давно стал черным, и газовая плита с сантиметровым слоем жира давно пропускает газ, но в эту ночь плита окончательно "устала": газ из закрытых конфорок к утру шел как из водопровода», - описала события автор обращения.

Жильцам удалось связаться с управляющей кампанией и собственником жилья. «Общими усилиями они вызвали старшего трудового мигранта. Последний открыл дверь в квартиру прибывшим водопроводчикам, сотрудникам МЧС и работникам газовой службы. К слову сказать, газовикам не оставалось ничего другого, как в срочном порядке отключить плиту и оставить арендаторов без возможности приготовления пищи», - заметила женщина.

Она призвала власти разобраться с вопросом, выяснить причины произошедшего и принять меры для того, чтобы аналогичная ситуация больше не повторилась.

На обращение ответил глава городской администрации Борис Елкин. Он отметил, что данный дом находится на обслуживании управляющей организации ООО «ЖЭУ-1». Компания провела обследование помещения указанной квартиры и выявила неисправность смесителя на кухне. В настоящее время работы по замене смесителя выполнены.

«Внутридомовое газовое оборудование, безопасное использование, а также проверка его состояния системы относится к компетенции ООО "Газпром межрегионгаз Псков". Контроль за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации относится к компетенции УМВД России по городу Пскову. Ваше обращение направляется для рассмотрения в ООО "Газпром межрегионгаз Псков" и в УМВД России по городу Пскову», - добавил сити-менеджер.

Псковская Лента Новостей обратилась по данному факту за комментарием в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Там подтвердили, что 3 октября в 10:03 диспетчер приняла заявку с Центра обработки вызовов (112) от женщины, которая сообщила о запахе газа в квартире в доме на улице Труда, 50.

«По прибытию на место, обнаружены утечки газа в рампу краника газовой плиты и диэлектрическую муфту крана 1/2. Заменой льноволокна под диэлектрической муфтой и подтяжкой резьбовых соединений муфты и краника, утечки газа были устранены. Плита была отключена по причине её непригодности для дальнейшей эксплуатации и отсутствии договора на техническое обслуживание. Жильцы квартиры были уведомлены о необходимости замены газовой плиты и заключении договора на техническое обслуживание. Уведомление о отключении было направлено поставщику газа, в управляющую компанию и в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области», - сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».