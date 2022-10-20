ЖКХ

«Экопром» ликвидировал свалки в Порхове

Спецтехника филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») ликвидировала свалки на территории Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«С начала этой недели ломовозы филиала ООО "Экопром" были отправлены в Порховский район для уборки кладбищ и свалок из древесного спила, располагающихся на главных улицах города», - отметили в «Экопроме».

В день работ вывезли более 60 кубометров листвы и веток с кладбища, а также 30 кубометров веток и листьев с улиц Псковской, Ленина, Калачёва, Новгородской, Заводской и Мельничной набережной.

В Порховском районе с регулярной периодичностью осуществляют вывоз мусора с территории кладбищ и мест свалок древесного спила, добавили в «Экопроме».