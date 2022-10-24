В Пскове назвали адреса домов, в которых проведут капремонт в 2023 году

Опубликован список многоквартирных домов в Пскове, в которых в 2023 году пройдут работы по капитальному ремонту. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.
Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2023 году:
|
№ п/п
|
Адрес многоквартирного дома
|
Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
|
1
|
Псков, улица Байкова, 10
|
Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля
|
2
|
Псков, улица Вокзальная, 40
|
Водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
3
|
Псков, улица Юрия Гагарина, 13
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
4
|
Псков, улица Юрия Гагарина, 7А
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
5
|
Псков, улица Гоголя, 5
|
Теплоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
6
|
Псков, улица Гражданская, 11Б
|
Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
7
|
Псков, переулок Дружбы, 2/4
|
Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
8
|
Псков, улица Инженерная, 68
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
9
|
Псков, улица Инженерная, 76
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
10
|
Псков, улица Инженерная, 86
|
Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
11
|
Псков, улица Инженерная, 90
|
Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля
|
12
|
Псков, улица Красных Партизан, 17
|
Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
13
|
Псков, улица Льва Толстого, 24А
|
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
14
|
Псков, улица Максима Горького, 11
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
15
|
Псков, улица Металлистов, 23
|
Холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, электроснабжение в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
16
|
Псков, Октябрьский проспект, 19Б
|
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
17
|
Псков, Рижский проспект, 22
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
18
|
Псков, улица Свердлова, 50
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
19
|
Псков, улица Свердлова, 70
|
Крыша, холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
20
|
Псков, улица Труда, 43
|
Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
21
|
Псков, улица Труда, 47
|
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
22
|
Псков, улица Труда, 69
|
Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
23
|
Псков, улица Черняховского, 6
|
Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
24
|
Псков, улица Юбилейная, 58
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
25
|
Псков, улица Леона Поземского, 44
|
Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе осуществление строительного контроля
|
26
|
Псков, улица Металлистов, 4
|
Крыша, в том числе осуществление строительного контроля
|
27
|
Псков, улица Гражданская, 18
|
Фасад, подвальные помещения, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, в том числе осуществление строительного контроля
|
28
|
Псков, улица Байкова, 10/11
|
Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля
|
29
|
Псков, улица Байкова, 2/22
|
Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля
|
30
|
Псков, улица Западная, 9А
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
31
|
Псков, улица Коммунальная, 66
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
32
|
Псков, улица Коммунальная, 67/12
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
33
|
Псков, Рижский проспект, 22
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
34
|
Псков, улица Рокоссовского, 2
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
35
|
Псков, улица Рокоссовского, 22
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
36
|
Псков, улица Юбилейная, 50
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
|
37
|
Псков, улица Западная, 12
|
Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля
* Проектно-сметная документация