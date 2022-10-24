ЖКХ

В Пскове назвали адреса домов, в которых проведут капремонт в 2023 году

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Опубликован список многоквартирных домов в Пскове, в которых в 2023 году пройдут работы по капитальному ремонту. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2023 году:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ (услуг) по капитальному ремонту 1 Псков, улица Байкова, 10 Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля 2 Псков, улица Вокзальная, 40 Водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 3 Псков, улица Юрия Гагарина, 13 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 4 Псков, улица Юрия Гагарина, 7А Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 5 Псков, улица Гоголя, 5 Теплоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 6 Псков, улица Гражданская, 11Б Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 7 Псков, переулок Дружбы, 2/4 Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 8 Псков, улица Инженерная, 68 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 9 Псков, улица Инженерная, 76 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 10 Псков, улица Инженерная, 86 Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 11 Псков, улица Инженерная, 90 Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля 12 Псков, улица Красных Партизан, 17 Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 13 Псков, улица Льва Толстого, 24А Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 14 Псков, улица Максима Горького, 11 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 15 Псков, улица Металлистов, 23 Холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, электроснабжение в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 16 Псков, Октябрьский проспект, 19Б Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 17 Псков, Рижский проспект, 22 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 18 Псков, улица Свердлова, 50 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 19 Псков, улица Свердлова, 70 Крыша, холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 20 Псков, улица Труда, 43 Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 21 Псков, улица Труда, 47 Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 22 Псков, улица Труда, 69 Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 23 Псков, улица Черняховского, 6 Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 24 Псков, улица Юбилейная, 58 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 25 Псков, улица Леона Поземского, 44 Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе осуществление строительного контроля 26 Псков, улица Металлистов, 4 Крыша, в том числе осуществление строительного контроля 27 Псков, улица Гражданская, 18 Фасад, подвальные помещения, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, в том числе осуществление строительного контроля 28 Псков, улица Байкова, 10/11 Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля 29 Псков, улица Байкова, 2/22 Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля 30 Псков, улица Западная, 9А Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 31 Псков, улица Коммунальная, 66 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 32 Псков, улица Коммунальная, 67/12 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 33 Псков, Рижский проспект, 22 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 34 Псков, улица Рокоссовского, 2 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 35 Псков, улица Рокоссовского, 22 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 36 Псков, улица Юбилейная, 50 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля 37 Псков, улица Западная, 12 Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

* Проектно-сметная документация