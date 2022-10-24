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ЖКХ

В Пскове назвали адреса домов, в которых проведут капремонт в 2023 году

24.10.2022 14:44|ПсковКомментариев: 0

Опубликован список многоквартирных домов в Пскове, в которых в 2023 году пройдут работы по капитальному ремонту. Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области. 

Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2023 году: 

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Вид работ (услуг) по капитальному ремонту

1

Псков, улица Байкова, 10

Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля

2

Псков, улица Вокзальная, 40

Водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

3

Псков, улица Юрия Гагарина, 13

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

4

Псков, улица Юрия Гагарина, 7А

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

5

Псков, улица Гоголя, 5

Теплоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

6

Псков, улица Гражданская, 11Б

Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

7

Псков, переулок Дружбы, 2/4

Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

8

Псков, улица Инженерная, 68

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

9

Псков, улица Инженерная, 76

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

10

Псков, улица Инженерная, 86

Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

11

Псков, улица Инженерная, 90

Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля

12

Псков, улица Красных Партизан, 17

Электроснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

13

Псков, улица Льва Толстого, 24А

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

14

Псков, улица Максима Горького, 11

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

15

Псков, улица Металлистов, 23

Холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, электроснабжение в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

16

Псков, Октябрьский проспект, 19Б

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

17

Псков, Рижский проспект, 22

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

18

Псков, улица Свердлова, 50

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

19

Псков, улица Свердлова, 70

Крыша, холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

20

Псков, улица Труда, 43

Холодное водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

21

 

Псков, улица Труда, 47

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

22

Псков, улица Труда, 69

Горячее водоснабжение, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

23

Псков, улица Черняховского, 6

Крыша, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

24

Псков, улица Юбилейная, 58

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

25

Псков, улица Леона Поземского, 44

Холодное водоснабжение, водоотведение, в том числе осуществление строительного контроля

26

Псков, улица Металлистов, 4

Крыша, в том числе осуществление строительного контроля

27

Псков, улица Гражданская, 18

Фасад, подвальные помещения, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, в том числе осуществление строительного контроля

28

Псков, улица Байкова, 10/11

Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля

29

Псков, улица Байкова, 2/22

Лифтовое оборудование, в том числе осуществление строительного контроля

30

Псков, улица Западная, 9А

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

31

Псков, улица Коммунальная, 66

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

32

Псков, улица Коммунальная, 67/12

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

33

Псков, Рижский проспект, 22

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

34

Псков, улица Рокоссовского, 2

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

35

Псков, улица Рокоссовского, 22

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

36

Псков, улица Юбилейная, 50

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

37

Псков, улица Западная, 12

Лифтовое оборудование, в том числе разработка ПСД* и осуществление строительного контроля

* Проектно-сметная документация

Теги: #псков #капитальный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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