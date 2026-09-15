Александр Козловский: Газификация дает возможности для развития территорий

Программа догазификации дает территориям Псковской области дополнительную возможность развития. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на вводе в эксплуатацию в Куньинском округе нового межпоселкового газопровода.

«Программа догазификации, которую реализует "Газпром", и программа газификации производственных предприятий очень важны. В первую очередь, поздравления и сотрудникам, и коллективу, и руководству компании ООО "ВСК" (предприятие сегодня получило голубое топливо - ред.), потому что газ – это экономика, это конкурентоспособность продукции. Как сказал Антон Михайлович (Дымов - генеральный директор "Газпром межрегионгаз Псков" - ред.), это и возможность подключения к газу населенных пунктов, которые находятся недалеко или совсем рядом с газопроводом, это дополнительная возможность развития территорий. Всех поздравляю с этим событием и желаю, чтобы в дальнейшем эта программа также успешно реализовывалась», - сказал Александр Козловский.