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Александр Козловский: Газификация дает возможности для развития территорий

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Программа догазификации дает территориям Псковской области дополнительную возможность развития. Таким мнением в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на вводе в эксплуатацию в Куньинском округе нового межпоселкового газопровода. 

«Программа догазификации, которую реализует "Газпром", и программа газификации производственных предприятий очень важны. В первую очередь, поздравления и сотрудникам, и коллективу, и руководству компании ООО "ВСК" (предприятие сегодня получило голубое топливо - ред.), потому что газ – это экономика, это конкурентоспособность продукции. Как сказал Антон Михайлович (Дымов - генеральный директор "Газпром межрегионгаз Псков" - ред.), это и возможность подключения к газу населенных пунктов, которые находятся недалеко или совсем рядом с газопроводом, это дополнительная возможность развития территорий. Всех поздравляю с этим событием и желаю, чтобы в дальнейшем эта программа также успешно реализовывалась», - сказал Александр Козловский.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Куньинском муниципальном округе ввели в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод. Общая протяженность линейной части межпоселкового газопровода – 22,3 км.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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