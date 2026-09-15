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Антон Дымов: Новая ветвь газопровода в Куньинском округе станет источником для ближайших деревень

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Новая ветвь газопровода в Куньинском муниципальном округе может послужить источником газа для других близлежащих деревень. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

«Газификация ООО "ВСК" - это один из этапов реализации программы газификации Псковской области. Мы ввели в эксплуатацию сегодня 22 километра межпоселковых сетей. Эти сети могут послужить источником газоснабжения ближайших населенных пунктов», - сообщил Антон Дымов.

Он также поделился планами «Газпрома» по газификации деревни Клин, родины патриарха Московского и всея Руси Тихона.

«Проектно-изыскательские работы ведутся для деревни Клин, могут быть запитаны и ряд других населенных пунктов. Что непосредственно важно отметить, что площадки на сегодняшний день готовы к приему газа. Это планомерная работа со стороны правительства Псковской области и со стороны "Газпрома"», - добавил Антон Дымов.

Напомним, в Куньинском муниципальном округе сегодня ввели в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод.

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