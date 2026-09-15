«Дневной дозор»: Насколько нужно увеличить тарифы ЖКХ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Насколько нужно увеличить тарифы ЖКХ, чтобы система смогла работать нормально?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Псковская область в рейтинге регионов по расходам граждан на оплату услуг ЖКХ находится в середине списка, таким образом получается, что значительную часть своих доходов псковичи тратят на оплату «коммуналки». При этом установленные тарифы для населения не покрывают полностью расходы предприятий ЖКХ, часть трат компенсируется из регионального бюджета. И тем не менее, по мнению многих экспертов, этих средств не хватает коммунальщикам не только на обновление изношенной инфраструктуры, но и просто на текущую деятельность. Не зря банкротства предприятий ЖКХ происходят в муниципальных округах одно за другим на протяжении многих лет. Да и те, что еще остаются на плаву, зачастую со своими задачами не справляются, достаточно вспомнить, как прошлой зимой жителям Заплюсья пришлось замерзать в своих домах.

Всё это говорит об изношенности инфраструктуры, потому что жилищно-коммунальное хозяйство десятилетиями недофинансировалось, в том числе и из-за того, что власти не хотели поднимать тарифы для граждан, ведь это крайне непопулярная мера, а у государства нет столько денег, чтобы полностью покрыть все расходы коммунальщиков.

На сколько нужно увеличить тарифы на ЖКХ, чтобы система работала нормально? Какую часть этих расходов должны платить люди? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Однозначного ответа на данный вопрос нет, полагает глава Островского муниципального округа, экс-руководитель регионального комитета по ЖКХ и строительству Дмитрий Быстров. Он рассказал о невозможности вывести «золотое правило» для всех предприятий.

«Надо в отдельности брать каждое предприятие, в отдельности смотреть, какой вид топлива используется, если мы говорим про теплоснабжение, и от этого уже отталкиваться. То есть "золотого правила", условно, увеличить на 10 или 20 процентов — не существует. Поэтому в любом случае у нас тариф в том или ином регионе разный, они предприятиями устанавливаются, потому что везде разные условия работы этих предприятий. Если мы говорим про котельные, у кого-то газовые котельные, соответственно, тариф ниже. Если говорить про Псков, там все котельные газовые. Где-то есть котельные дровяные и угольные, где нет газа. Это другой тариф, соответственно, другая стоимость топлива, другие затраты. Поэтому в любом случае министерство по тарифам и энергетике исходит как раз из работы предприятий, тех затрат, которые необходимы для получения тепловой гигакалории. Соответственно, то же самое по воде — смотря, какой водозабор. В Пскове, в частности, он смешанный, насколько я знаю. Был, во всяком случае, какое-то время назад, когда я работал. Переходили на подземную, но смешанная, по-моему, система. Где-то он только подземный. Еще раз повторюсь: каждое предприятие, которое является поставщиком того или иного энергетического, жилищно-коммунального ресурса, — для него своя должна быть история. И рассматривать нужно в частности. Где-то, условно, повышение будет необходимо в рамках реальной инфляции или стоимости реальной электрической энергии. Топливо мы видим, как растет в цене. Оно необходимо в любом случае для работы тех же аварийных бригад. Где сети изношены, где оборудование старое, где тепловые потери большие в сетях, там, конечно, повышение должно быть более существенным».

А вот директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов отметил, что задавать вопрос, насколько увеличивать тариф, не совсем корректно. Он уверен, что отвечать нужно на вопрос, какой тариф необходим. На него он и дал ответ в своем комментарии.

«Тариф должен быть такой, чтобы возмещал все понесенные затраты предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос счетный. Например, тепло. Основные составляющие: газ, вода, электроэнергия, налоги и заработная плата персонала. И уровень этого тарифа устанавливают государственные органы власти. К сожалению, мы здесь по разные стороны баррикад. У органов власти из каких-то соображений задача минимизировать, понятно, из каких — из политических. А задача предприятия — не обанкротиться. Потому что за газ надо заплатить. Налоги надо заплатить. И людям надо дать зарплату. Достойную. Зачастую у нас получается так, что плата за потребленный ресурс не возмещает всех затрат. Опять же, еще раз оговорюсь: вопрос арифметики. Любой технически понимающий человек может это сосчитать и понять. Вопрос в справедливом установлении экономически обоснованного тарифа, как этого требует партия и правительство».

Депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин объяснил, какие факторы могут оказывать влияние на рост тарифов.

«Я не могу сказать, насколько надо увеличить тарифы. Сегодня факторов, влияющих на рост тарифов, очень много. И вложения финансов федеральных и региональных бюджетов тоже влияют на это. Насколько будет формироваться обслуживание сетей, в частности наших, будет зависеть от вложений федеральных и региональных бюджетов. Если не всё будет оставлено на население и юрлица и будет какая-то поддержка из бюджета, то будет меняться и рост тарифа. Так не скажешь».

Примерные проценты, на которые необходимо поднять тариф на капремонт для его экономической обоснованности, назвал генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.

«На капитальный ремонт экономически обоснованный тариф намного выше действующего тарифа. Но в плане того, чтобы он соответствовал методике расчета, то есть был доступным для граждан и по расчетам совпадал, я предполагаю, на следующий год, с учетом роста цен, процентов на 15–20 необходимо его повысить».

Согласен с необходимостью пересмотра тарифов директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Он объяснил, что если смотреть с точки зрения тех тарифов, которые устанавливает «управляйка», то следует обращать внимание на потребности жителей конкретного дома.

«Тариф, безусловно, нужно менять, пересматривать, но делать это в правильном направлении и здраво подходить к этому. Каждый дом должен обладать, скажем так, своим тарифом, который нужно рассчитывать, а также учитывать мнение жителей, которые в этом доме проживают. Одни хотят благоустроенную территорию, а другим нужно устанавливать коммуникации и так далее и тому подобное. Поэтому сегодняшний тариф, который уже много лет существует, — средний, соединенный тариф по городу. Конечно же, он уже пережил свое. И здесь нужно еще раз взвешенно подходить к каждому дому отдельно. И, возвращаясь к моему вышесказанному слову, нужно учитывать мнение жителей».

Бывший директор компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Сергей Пайст считает, что из тарифов на ЖКХ исчезла прозрачность, плательщики перестали понимать, из чего эти тарифы формируются. Он уверен, что повышать их можно сколько угодно, но должен существовать контроль за эффективностью использования уплаченных средств, иначе ничего не изменится.

«У нас до сих пор есть не только коммунальные услуги, а еще и жилищные. Не надо об этом забывать. То есть услуги управляющих компаний — это жилищные услуги. И они не тарифицируются органами исполнительной власти в лице комитетов или каких-то министерств по тарифам. Государственное регулирование не распространяется на жилищные услуги. Это регулируется договором собственников квартирного дома. Хотя, на мой взгляд, это достаточно большая проблема. Наверное, правильнее было бы всё-таки устанавливать на жилищные услуги какой-то внятный и понятный тариф, потому что он порой абсолютно не имеет отношения к экономически обоснованному. И тут мы как раз возвращаемся, в том числе, и к тарифам коммунальных служб. Наверное, в связи с общей ситуацией и в мире, и в стране. Настал момент, тариф повышается, всё в определенной степени дорожает. Тариф — это очень большое количество составляющих, но, мне кажется, для людей всё-таки должно быть всё немножко более понятно и прозрачно. Давно перестали в средствах массовой информации появляться публикации, а из чего он детально состоит, этот тариф? Всё можно понять и принять, любое повышение. Прописано в законе, что регулируемые тарифы повышаются на индекс роста цен ЖКХ ежегодно, 1 июля, на 3,4%. Соответственно, тарифы на жилищные услуги законом таким образом не регулируются. Повышаться-то можно, наверное, и больше, в зависимости от ситуации. Вопрос всё-таки в прозрачности этого тарифа, из чего он состоит и насколько это стоит или не стоит тех или иных денег, чтобы все могли спокойно понять, посмотреть и удостовериться. А самый главный вопрос не только в повышении тарифа. Повысить-то можно, а самый главный вопрос в оценке эффективности использования этих денег, которые выданы. А то у нас тарифы повышаются, всё повышается, всё понятно, а потом — бах! И смотришь: все организации, которые этот тариф получают и регулировались по этому тарифу, круглые банкроты, у них долги. Ещё в нашем регионе существует компенсация выпадающих доходов предприятиям, которые тарифицируются, чтобы социальные разрывы в выставлении тарифов и счетов не были катастрофическими для восприятия населения. Вполне нормальный процесс, во многих регионах так происходит. Где-то больше происходит, где-то меньше. В зависимости от возможности региона компенсировать эту разницу от экономически обоснованного тарифа до той стоимости и платы, которая выставляется населению нашей Псковской области. Поэтому, на мой взгляд, повышать можно, проблем нет. Должна быть прозрачность и контроль за эффективностью использования».

Очередной рост тарифов на услуги ЖКХ всегда вызывает недовольство в обществе, но не только плательщики испытывают тревогу на этом фоне. Руководители предприятий жилищно-коммунальной сферы уже много лет говорят о экономической необоснованности тарифов. Бьют тревогу, потому что финансовые поступления от граждан и бюджета не покрывают всех расходов предприятий. Но разом взять и поднять тарифы до экономически обоснованных невозможно, ведь это повлечет за собой сильнейшую нагрузку на население. Мы солидарны с позицией наших собеседников в той части, в которой они объясняют необходимость проводить грамотные расчеты, а не искать одно простое решение для всей сферы.

Александра Мошина