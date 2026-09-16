СОБЫТИЕ: Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Куньинском округе

Новый межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Куньинском муниципальном округе 15 сентября. Общая протяженность линейной части межпоселкового газопровода – 22,3 км. Расположение объекта вблизи ряда населенных пунктов, таких как деревни Никольское, Петелино, Борок, Мишково и других, создает возможность для дальнейшего строительства новых объектов и подключения новых перспективных потребителей. В дальнейшем планируется газифицировать и деревню Клин - родину патриарха Тихона. О том, как это было, - в материале ПЛН ТВ.