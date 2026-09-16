Псковичам разъяснили значение цифр на пластике, которые помогают определить его «судьбу»

Что означают цифры на пластике и почему это важно знать, рассказали псковичам в ООО «Экогрупп».

Фото: ООО «Экогрупп»

Не каждый вид пластика примут на переработку. Чтобы не гадать, следует посмотреть на маркировку — треугольник из стрелок с цифрой внутри и буквенным кодом под ним. Это международный стандарт, который помогает определить тип пластика и его «судьбу».

(PET / ПЭТ) — полиэтилентерефталат. Бутылки для воды, газировки, масла. Самый популярный и хорошо перерабатываемый пластик. Но следует помнить: ПЭТ-бутылки — для одноразового использования.

(HDPE / ПНД) — полиэтилен высокой плотности. Канистры, флаконы от шампуней и бытовой химии, плотные пакеты. Один из самых безопасных и перерабатываемых видов.

(PVC / ПВХ) — поливинилхлорид. Трубы, оконные профили, термоусадочная плёнка. В быту встречается в упаковке, но перерабатывается редко, а при нагреве может выделять токсины. Лучше избегать для пищевых продуктов.

(LDPE / ПВД) — полиэтилен низкой плотности. Мягкие пакеты, стрейч-плёнка, упаковка от хлеба или туалетной бумаги. Перерабатывается, но не везде.

(PP / ПП) — полипропилен. Контейнеры для еды, крышки, стаканчики от йогурта, ведёрки. Термостойкий и безопасный, хорошо поддается переработке.

(PS / ПС) — полистирол. Одноразовая посуда, лотки для мяса, пенопласт. Перерабатывать сложно и нерентабельно, во многих городах его даже не принимают.

(Other / Прочее) — все остальное: поликарбонат, смеси пластиков, биопластики. Чаще всего не перерабатывается, так как состав неоднороден.

Стоит также обратить внимание на дополнительные значки на пластике:

«бокал и вилка» — значит, пластик подходит для еды;

«снежинка» — можно замораживать;

«микроволновка» — можно греть. Если значок перечеркнут — делать этого нельзя.

Даже один неподходящий вид пластика может испортить целую партию вторсырья. Как и с осенней листвой: если ее кинуть в общий контейнер, она не станет частью переработки, а только усложнит работу сортировочных линий, отметили в ООО «Экогрупп».