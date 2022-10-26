ЖКХ

«Кузница»: Псковские теплосети – горячая работа круглый год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 октября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В сегодняшнем выпуске программы мы вновь обратились к теме работы «Псковских тепловых сетей». 40 дней назад в Пскове стартовал отопительный сезон. Все лето готовились, с колес (при резком похолодании) запустили систему теплоснабжения всего города. Несколько дней работа была не просто напряженной, а сумасшедшей по темпу и ответственности. И хороший вопрос: чем сотрудники занимаются сейчас, когда всё вошло в привычное русло? Потребителям пришли первые в новом сезоне квитанции: что непонятно псковичам? Разобрали в деталях. Почему после летнего сезона ремонтная служба в полном составе не ушла в отпуск? Как оплатить счет за тепло, если лень идти на почту или в Сбербанк? Сколько аварий на сетях произошло из-за того, что некоторые «управляйки» не постарались с подготовкой к зиме? И частичная мобилизация: ребята из ПТС ушли на защиту страны.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила эти вопросы с экспертами.