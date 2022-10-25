ЖКХ

Энергетики отремонтировали 352 км ЛЭП в Псковской области

Энергетики в Псковской области отремонтировали 352 км линий электропередачи и 526 трансформаторных подстанций, заменили 4 528 изоляторов и расчистили 4 424 га просек воздушных линий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров на заседании федерального штаба, которое провёл в Санкт-Петербурге заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, заявил, что группа «Россети» завершила основные номенклатурные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов

В соответствии с планом, в СЗФО выполнен ремонт более 3 650 единиц подстанционного оборудования и почти 1 750 км линий электропередачи 35 кВ и выше, проведена расчистка от растительности более 30 400 гектаров просек ЛЭП. Полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 1 359 аварийно-восстановительных бригад (6 410 специалистов и 2 896 единиц спецтехники), а также 812 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 108 МВт.