ЖКХ

Крышу и фасад многоквартирного дома отремонтировали в Великих Луках

Работы по капитальному ремонту крыши, фасада и системы электроснабжения многоквартирного дома №4 на улице Дьяконова завершили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Дом был включён в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2022 год, работы выполнила подрядная организация ООО «СтройКом» в соответствии с договором от 24 июня 2022 года №81/КР.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту крыши подрядчики разобрали старое покрытие, заменили обрешетку и установили новое покрытие крыши из оцинкованного профилированного листа. Также выполнены работы по ремонту деревянных элементов стропильной системы и их последующей обработке составом огнебиозащиты, выполнено устройство теплоизоляции чердачного помещения.

Проведены работы по ремонту вентиляционных шахт и труб, устройству зонтов, слуховых окон. Установлена новая водосточная система и ограждающие конструкции со снегозадержанием. Для удобства последующего обслуживания и эксплуатации крыши установлен ходовой мостик по всей длине конька.

Обновлен фасад здания. Выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, установлены новые окна в местах общего пользования, отремонтированы балконные плиты. Также выполнен ремонт цоколя, произведена установка подъездных козырьков.

Выполнен ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома. В соответствии с договором подрядная организация выполнила замену электрических щитов вместе с заменой оборудования и электрических кабелей. Также установлены новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год в указанном доме запланировано проведение работ по ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.