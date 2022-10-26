ЖКХ

90% сетей для догазификации построили в деревне Лухново Псковского района

90% сетей для догазификации построили в деревне Лухново Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков»

Специалисты компании продолжают работы по догазификации деревни Лухново. Всего предстоит построить 5,3 километра внутрипоселковых сетей, из которых 90% уже проложены.

«В ноябре у нас запланирована установка пункта редуцирования газа и сдача газопровода в эксплуатацию. В настоящее время с жителями Лухново заключено 66 договоров, строительство отводов к границам земельных участков выполнено в полном объеме», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.