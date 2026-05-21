Новая программа газификации Псковской области охватит 39 населенных пунктов

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова состоялась сегодня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе газовой компании.

Стороны подвели итоги программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. и обсудили ход реализации программы на 2026–2030 гг.

Программой развития газоснабжения и газификации региона на 2026–2030 годы предусмотрено строительство межпоселковых сетей к 39 населенным пунктам в 14 муниципалитетах. Запланировано сооружение пяти газопроводов-отводов с газораспределительными станциями «Струги Красные», «Опочка», «Пустошка», «Идрица» и «Гдов».

По итогам программы на 2021-2025 гг. построено около 100 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, созданы условия для газификации 8,7 тыс. домовладений и квартир, а также 11 котельных в десяти населенных пунктах.

В рамках догазификации принято 20,8 тыс. заявок от жителей, 20,6 тыс. из них переведены в договоры. Техническая возможность подключения создана для 25,3 тыс. домовладений области.

«Газпром межрегионгаз» совместно с муниципальными властями и партией «Единая Россия» организует адресные подомовые обходы, в рамках которых проводится информирование о возможностях программы социальной газификации.

В ходе визита в Псковскую область делегация «Газпром межрегионгаз» и руководство региона провели объезд строящихся объектов и осмотр газораспределительных станций.