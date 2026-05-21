Делегация псковского «Горводоканала» представила в Москве опыт внедрения роллдауна

Делегация муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» в лице директора Константина Болотина, финансового директора Анжелики Лясиной, заместителя директора по производству Олега Панкевича и главного технолога Александра Евдокова представляют предприятие на X Всероссийском водном конгрессе, который проходит с 20 по 22 мая в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

В этом году главной темой деловой программы мероприятия стало формирование новой парадигмы защиты, оздоровления и эффективного использования водных ресурсов России в контексте глобальных перемен. Организатором мероприятия выступает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, членом которой является и псковский «Горводоканал».

Директор предприятия Константин Болотин отметил важность участия в мероприятии такого масштаба: «Водный конгресс имеет ключевое значение для решения системных проблем отрасли, обмена опытом, формирования консолидированных решений и определения векторов развития водохозяйственного комплекса страны. Кроме того, это уникальная площадка для диалога между бизнесом, властью и экспертным сообществом, которая позволяет адресовать актуальные вызовы и находить пути их преодоления».

В рамках рабочей программы Водного конгресса делегация «Горводоканала» Пскова представила опыт внедрения пилотного для города Пскова бестраншейного метода неразрушающей санации роллдаун с использованием полиэтиленовой трубы мультипайп.

Напомним, что в начале апреля на участке магистрального водовода по улице Максима Горького была завершена протяжка более около 500 метров трубопровода. Метод идеально подошел для реконструируемого участка со средней глубиной залегания водовода около трех метров и проходящего под асфальтированной проезжей частью с интенсивным движением, газонами и пешеходными тротуарами с а/б покрытием.

Главный водный форум страны проходит под эгидой Невского международного экологического конгресса, при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, всех подведомственных служб и агентств.