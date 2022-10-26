ЖКХ

Еще 1,7 тысячи сетчатых контейнеров установят в Псковской области

Еще 1700 сетчатых контейнеров установят в Псковской области, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в 2021 году муниципальным образованиям области в рамках подпрограммы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области» государственной программы «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» были выделены лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета в размере 16,891 млн рублей.

На данные средства муниципальными образованиями области: оборудовано 118 контейнерных площадок и закуплено 26 контейнеров для накопления ТКО, оборудовано 92 контейнерные площадки и закуплено 12 контейнеров для раздельного накопления ТКО, ликвидировано73 несанкционированных места обращения с отходами, рассказал он.

Кроме того, в настоящее время большое внимание уделяется развитию раздельного сбора мусора. С целью внедрения раздельного сбора отходов на территории Псковской области установлено более 1300 сетчатых контейнеров, продолжил Сергей Грахов. За счет федеральной субсидии Псковской областью закуплено и передано 886 контейнеров для раздельного накопления отходов в районных центрах области.

Псковская область прошла конкурсный отбор и получила субсидию из федерального бюджета в 2022 году на закупку контейнеров в объеме 27,7 млн рублей, на данные средства планируется закупить 1700 контейнеров.

«До конца года они должны быть поставлены, и сразу начнем передавать в муниципалитеты», - заключил Грахов.