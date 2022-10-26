ЖКХ

Андрей Маковский выразил озабоченность, что в псковский экотехнопарк станут свозить мусор из других регионов

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 27 октября выразил озабоченность, что в псковский экотехнопарк станут свозить мусор из других регионов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не превратится ли проект экотехнопарка в свалку, и кто персонально ответственный за его строительство?» - спросил он. Также депутат озвучил вопрос финансирования такого сложного объекта: будут ли выделены деньги? Кроме того, он озвучил опасение, что в экотехнопарк будут свозить мусор из других регионов.

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Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что ответственным за строительство объекта будет концессионер, а контроль будет осуществлять вторая сторона — возглавляемый им комитет. Он подчеркнул: будет построено именно то, что запроектировано.

Сергей Грахов рассказал, что вопрос финансирования стоял остро, но благодаря решению правительства, ППК «РЭО» имеет возможность привлекать федеральные средства для помощи субъектам. Также он отметил, что один из банков подтвердил, что готов предоставить концессионеру средства для реализации проекта. «Что деньги будут выделены, мы уверены на 100%», - заверил он.

Отвечая на вопрос о мусоре из других регионов, Сергей Грахов подчеркнул, что объект строят исключительно для нужд Псковской области.