ЖКХ

Виктор Остренко призвал не спекулировать на теме строительства экотехнопарка

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в ходе парламентского часа призвал не спекулировать на теме строительства экотехнопарка и схожих объектов. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Остренко напомнил, что свалки в РФ запрещены, а создание новых - тем более. Он обратил внимание коллег, что экотехнопарк - современный полигон. По его словам, можно много говорить о проектно-сметной документации, но перед тем, как приступить к этой работе, нужно хотя бы один раз увидеть работу такого объекта.

Он поблагодарил правительство за то, что группа активистов Палкинского района съездила в Московскую область, чтобы убедиться, как организована данная работа на конкретном предприятии.

Активисты увидели весь цикл - от сортировки до подготовки сырья к переработке, поделился он. Всего 25% мусора, который поступает на предприятие, идет на захоронение. Все организовано в закрытом контуре, запаха на улице нет.

«Давайте не спекулировать на вопросах, связанных со строительством таких объектов. Они необходимы для реализации экологической реформы в Псковской области», - добавил Виктор Остренко.