ЖКХ

Владимир Кузь обеспокоен недостаточным вывозом мусора с острова Залита

Заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь обеспокоен недостаточным вывозом мусора с острова Залита. Об этом депутат сообщил в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вывоз с острова Залита недостаточный. Есть информация, что "Экопром" якобы забирает контейнеры для мусора с социальных объектов, например со строительных площадок или школ», – заметил Владимир Кузь.

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв пояснил, что вывоз мусора с острова Залита происходит раз в месяц.

«У регоператора нет собственного плавучего средства. Есть там человек, имеющий лодку. Мы подстраиваемся под него и вывозим мусор. Это наши затраты, в тариф не включено, но остров Залита мы не бросаем. В месяц вывозим оттуда 130 кубов мусора», – сказал он.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов уточнил, что юридические лица должны приобретать контейнеры самостоятельно, в том числе и объекты социальной сферы. «В адрес комитета таких жалоб не поступало. В обустройство дополнительных контейнерных площадок муниципальные образования активно включены. В местных бюджетах предусматриваются средства на эти цели», – добавил он.