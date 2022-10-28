ЖКХ

Представители компаний провели рабочую встречу с регоператором по вывозу ТКО в Невеле

Юридические лица Невеля встретились с представителями филиала ООО «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

В зале центральной районной библиотеки Невеля представители регионального оператора ответили на интересующие вопросы администрации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Вопросы касались тех лиц, кто избегает заключения договора и забивает общественные контейнеры своим мусором.

«Большинство таких юридических лиц нам известно, в их адрес уже отправлены досудебные письма» ,– сообщила руководитель Центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева.

Особое место в сегодняшнем диалоге было посвящено вывозу строительных отходов и не ТКО. Менеджер по работе с юридическими лицами Наталья Соловей объяснила, что для их вывоза необходимо заключить дополнительный договор. Также рассказали о порядке предоставления контейнера. Юридическим лицам оставили контактные данные для связи.

«Помимо вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, присутствующих интересовали вопросы ещё и как обычных граждан: за что отвечает управляющая компания и что входит в её деятельность с сфере обращения с ТКО? Что делать при невозможности оборудовать контейнерную площадку, а контейнер выставить необходимо? На все заданные вопросы присутствующие получили развёрнутые ответы, выразили благодарность за присутствие и договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве», - добавили в пресс-службе.