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ЖКХ

На строительство станции умягчения воды в Пскове хотят выделить допсредства

28.10.2022 14:22|ПсковКомментариев: 0

Для строительства станции умягчения воды в Пскове планируется выделить дополнительные средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города. 

Фото: пресс-служба ОМСУ Пскова

«53,3 млн рублей планируется дополнительно выделить Пскову на 2023 год для строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора», - сообщила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Такое заявление она сделала в ходе обсуждения вопроса об изменениях в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии.

В пресс-службе ОМСУ напомнили, что в ходе предыдущей сессии ПГД депутаты утвердили увеличение субсидий на эти цели в бюджет Пскова на 2022 год на 527,4 млн рублей. Ранее муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» выделили средства на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора в сумме 6,2 млн рублей.

К настоящему времени необходимая документация готова, в ближайшее время планируется объявить конкурс по определению подрядчика для проведения строительных работ. Общая стоимость работ составит почти 600 млн рублей.

Строительство объекта будет переходящим на конец следующего года.

Теги: #псков #Чистая вода #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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