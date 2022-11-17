ЖКХ

Первые метры межпоселкового газопровода уложили в Пушкиногорском районе

Подрядчик уложил первые метры межпоселкового газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы». Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян

Общая протяженность газопровода составит 8,6 км. Газовую трубу начали тянуть от населенного пункта Авдоши.

Работы проводятся тем же подрядчиком, который строил газопровод в Новоржевском районе. Газификация проходит в рамках областной программы на 2021-2025 годы.

«Очевидно, строительство газопровода будет продолжено в следующем году», - прокомментировал Армен Мнацаканян.