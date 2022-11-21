ЖКХ

Контейнеры для ТКО установили в Опочецком районе

Контейнеры для ТКО выставили в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Контейнеры поставили на оборудованные площадки, которые являются необходимым условием для осуществления качественного оказания услуги по обращению с ТКО, согласно требованиям и нормам СанПиН.

Контейнеры появились в деревне Бездедово у дома №20, два контейнера в деревне Лаптево у домов №№25 и 36, а также в деревне Сосновка у дома №13. При этом суммарное количество жителей, которые воспользуются современными контейнерами для сбора, составляет 131 человек.

«В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данных населенных пунктах отменяется, а вывоз будет осуществляться во 2-й и 4-й четверг месяца. Первый вывоз контейнеров запланирован на 24 ноября», - отметили в пресс-службе.