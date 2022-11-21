Розничные цены на газ в Псковской области вырастут с 1 декабря

Розничные цены на газ для населения Псковской области вырастут с 1 декабря 2022 года. Это следует из приказа регионального комитета по тарифам и энергетике №131-г от 18 ноября 2022 года, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее 1 кубический метр газа для приготовления пищи и нагрева воды с помощью газовой плиты стоил 6 рублей 80 копеек, теперь - 7 рублей 39 копеек.
Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Напомним, ранее розничные цены на газ для населения Псковской области повышали 1 июля.
Розничные цена на газ, реализуемый населению на территории Псковской области, с 1 декабря 2022 года:
|
N п/п
|
Направления потребления газа
|
Единица измерения
|
Розничная цена в рублях за единицу измерения
(с НДС)
|
1
|
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
7,39
|
2
|
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
7,39
|
3
|
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
|
1 м3
|
7,39
|
4
|
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в строках 5,6 и 7 настоящего приложения)
|
1000 м3
|
7390
|
5
|
На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тысяч м3 включительно
|
1000 м3
|
7390
|
6
|На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тысяч м3 включительно
|1000 м3
|7390
|
7
|На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тысяч м3
|1000 м3
|7390