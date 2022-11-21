ЖКХ

Розничные цены на газ в Псковской области вырастут с 1 декабря

Розничные цены на газ для населения Псковской области вырастут с 1 декабря 2022 года. Это следует из приказа регионального комитета по тарифам и энергетике №131-г от 18 ноября 2022 года, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее 1 кубический метр газа для приготовления пищи и нагрева воды с помощью газовой плиты стоил 6 рублей 80 копеек, теперь - 7 рублей 39 копеек.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним, ранее розничные цены на газ для населения Псковской области повышали 1 июля.

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Розничные цена на газ, реализуемый населению на территории Псковской области, с 1 декабря 2022 года: