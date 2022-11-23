Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 ноября.
|№ п/п
|Наименование контрагента
|Дебиторская задолженность на 1 ноября, рублей
|Просроченная дебиторская задолженность на 1 ноября, рублей
|КОМБЫТ
|784 050 534,45
|608 157 939,01
|1
|МП города Пскова «ПТС»
|400 005 974,35
|258 724 326,88
|2
|МУП «ЖКХ» Островского района
|111 840 686,35
|102 702 091,00
|3
|МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|86 134 159,65
|83 270 794,32
|4
|МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|38 374 687,93
|37 083 700,63
|5
|Порховское МПТСиК
|37 444 743,61
|33 559 576,29
|6
|МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|31 428 402,05
|28 033 486,99
|7
|МП ЖКХ Дедовичского района
|29 227 959,94
|28 214 989,56
|8
|МУП «Невельские теплосети»
|17 672 404,91
|17 307 624,48
|9
|МУП «Искра»
|16 683 550,58
|12 965 749,65
|10
|Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|4 416 822,88
|3 027 336,95
|11
|МУП «Локнянское ЖКХ»
|2 189 747,73
|827 276,58
|12
|МУП «Палкинская ПМК»
|1 841 775,20
|620 305,32
|13
|МП «Печорские теплосети»
|720 203,85
|163 400,14
|14
|ООО «Теплый остров»
|6 069 415,42
|1 657 280,22