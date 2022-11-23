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Названы основные причины переноса сроков догазификации в Псковской области на 2023 год

24.11.2022 11:50|ПсковКомментариев: 2

Основные причины переноса сроков догазификации в Псковской области на 2023 год назвала председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основными причинами переноса сроков по информации АО «Газпром газораспределение Псков» являются: пересечение газопроводами водных преград, железных дорог, федеральных автомобильных трасс, линий электропередач, а также необходимость проведения перед началом строительно-монтажных работ археологических изысканий, рассказала Елена Пилипенко.

Она сообщила, что 10 ноября АО «Газпром газораспределение Псков» предоставило в комитет список из более 2000 заключенных договоров на догазификацию домовладений, собственники которых при подаче заявки не изъявили желание на проведение сети газораспределения внутри земельного участка силами АО «Газпром газораспределение Псков».

Для достижения целей догазификации данный список был направлен в адрес глав муниципальных образований области с просьбой в срок до 25 ноября 2022 года с собственником каждого домовладения указанного списка провести разъяснительную работу о необходимости реализации мероприятий по приобретению и монтажу газоиспользующего оборудования, созданию сети газораспределения внутри земельного участка силами АО «Газпром Газораспределение Псков» или другой специализированной организацией.

Теги: #псковское областное собрание #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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