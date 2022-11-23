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Названы основные причины переноса сроков догазификации в Псковской области на 2023 год

Основные причины переноса сроков догазификации в Псковской области на 2023 год назвала председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основными причинами переноса сроков по информации АО «Газпром газораспределение Псков» являются: пересечение газопроводами водных преград, железных дорог, федеральных автомобильных трасс, линий электропередач, а также необходимость проведения перед началом строительно-монтажных работ археологических изысканий, рассказала Елена Пилипенко.

Она сообщила, что 10 ноября АО «Газпром газораспределение Псков» предоставило в комитет список из более 2000 заключенных договоров на догазификацию домовладений, собственники которых при подаче заявки не изъявили желание на проведение сети газораспределения внутри земельного участка силами АО «Газпром газораспределение Псков».

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Для достижения целей догазификации данный список был направлен в адрес глав муниципальных образований области с просьбой в срок до 25 ноября 2022 года с собственником каждого домовладения указанного списка провести разъяснительную работу о необходимости реализации мероприятий по приобретению и монтажу газоиспользующего оборудования, созданию сети газораспределения внутри земельного участка силами АО «Газпром Газораспределение Псков» или другой специализированной организацией.